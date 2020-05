D

er neue Audi A3 ist da! Das bedeutet, dass auch der nächste RS 3 nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Dabei kann das noch aktuelle Modell mit seinemmit 400 PS immer noch begeistern. Als Sportback kostet der RS 3 mindestens 56.300 Euro.Beikostet der Audi RS 3 der Generation 8V, was einem gutenentspricht. Eine Anzahlung wird nicht fällig, lediglich Überführungskosten in Höhe von 810 Euro kommen noch obendrauf. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbekunden, läuft überund ist nur bis zum 30. Juni 2020 verfügbar. Hinzu kommt, dass sich weder die Laufzeit noch die 40.000 Freikilometer über die vier Jahre anpassen lassen.