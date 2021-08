Sie befürworten ein Tempolimit auf der Autobahn ? Nach ein paar Tagen in unserem turboblauen Audi RS 4 würden Sie sich vermutlich dagegen aussprechen. Wenn am frühen Morgen die Autobahn komplett leer ist, man kurz den rechten Fuß senkt und sieht, wie sich die Tachonadel in Windeseile Richtung 270 km/h bewegt – dann macht das einfach Spaß. Vor allem, weil das Schnellfahren – das gut vom Zu-schnell-Fahren zu unterscheiden ist! – im Audi kinderleicht ist.