nderstatement hin oder her: Einsoll sich von den zahmen Serienbrüdern auf den ersten Blick deutlich unterscheiden; vor allem, wenn es im Rückspiegel auftaucht. So bekommt auch das aufgefrischteneben drei Zentimetereine neue Front mit dem flacheren und breiteren, größeren seitlichen Lufteinlässen und serienmäßigem LED-Licht, das für 880 Euro zumit abgedunkelten Blenden aufgerüstet werden kann.

Sportkombi: Der RS 4 Avant ist in 4,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und schafft 280 km/h.

Die optische Kraftmeierei passt bestens zum Antriebsstrang mit, Sportdifferenzial (1350 Euro) und dem. Der befeuert den 4,78 Meter langen Kombi unverändert mit(331 kW) und. Der Motor baut jenseits von 2000/min viel Druck auf und lässt den Audi inbis zur 100 km/h Marke fliegen. Beistoppt die Elektronik weiteren Vortrieb. In unserem Testwagen war dasinklusive "Dynamic Ride Control" (1950 Euro) verbaut. Das kennen wir schon aus anderen RS-Modellen, die dann auch in schnellen Kurven beinahe so liegen, wie das sprichwörtliche Brett. Neben den werksseitigen Fahrmodigibt es noch die beiden Einstellungen "RS 1" und "RS 2", in denen die Konfigurationen von Lenkung, Motor und Fahrwerkwerden können.