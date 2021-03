Audi RS 4 (B7): Gebrauchtwagen-Test

anchmal ergeben sich einfach Situationen, in denen kommt alles zusammen. Eigentlich hatten wir uns schon einen Audi RS 4 für diese Geschichte ausgeguckt, doch plötzlich hieß es: leider verkauft. Und nun? Zum Glück hatte Fortuna ein Einsehen mit unserem Termindruck – und nur zwei Tage später wurde die rote Limousine oben im Bild angeboten. Also: Bevor das noch mal passiert, rufen wir gleich an. Es meldet sich Händler Mario Maschek aus der Nähe von Aschaffenburg.

RS 4

GTI

Ein nettes Gespräch später bemerkt er ganz nebenbei: "Ach übrigens: Einen Avant und ein Cabrio in Imolagelb hab ich auch noch da stehen." Besser geht's ja gar nicht. Also nichts wie hin in den nordwestlichen Zipfel Bayerns. Was uns dort erwartet, verschlägt uns bald den Atem: In einem unauffälligen Industriegebiets-Hof führt uns Mario in eine sauber geflieste Halle, in der – neben den drei Objekten unserer Begierde – auch noch einigeB5, ein paar S4 und diverse Golf stehen. Alle verkaufsfertigen Fahrzeuge sind sauber aufbereitet und stehen da wie aus dem Ei gepellt. "Ich richte jedes Auto aus Prinzip so her, wie ich es auch selber gern kaufen würde", sagt Mario.