Dicke Felgen, fetter Sound und Speziallackierung sichern dem "1 of 12" allgemeine Aufmerksamkeit.

RS 6

Audi

RS 6

Abt

Audi

Laut Verkäufer stammt deraus zweiter Hand und wurde ausschließlich beigewartet. Der Wagen hat eine, von der noch fast die Hälfte übrig sein sollte. Das Fahrzeug soll sich in einem sehrbefinden, was die Bilder im Inserat unterstützen. Wenn der exklusivevorfährt, ist ihm Aufmerksamkeit gewiss. Das liegt zum einen am Boller-Sound des, der über vier Auspuffrohre nach außen dröhnt. Zum anderen an den üppigen, den mächtigen– und nicht zuletzt am, der die "1 of 12"-Reihe exklusiv kennzeichnet. Der Innenraum gestaltet sich dagegen angenehm unaufgeregt. In gedeckten Farben gekleidet, bietet derhier. Bang & Olufsen-Soundsystem, Head-up-Display , Sitzheizung auf allen Plätzen und das Panorama-Dach sind nur einige Punkte auf der langen Ausstattungsliste.