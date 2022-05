Vierliter-V8-Biturbo mit 600 PS und eine Beschleunigungszeit von 3,6 Sekunden auf 100 km/h: Klingt nach Supersportwagen , sind aber die Leistungs-/Beschleunigungswerte des aktuellen Audi RS 6 . Im Gegensatz zu den meisten Sportwagen können im RS 6 C8 aber bis zu fünf Personen mitfahren, und Gepäck passt auch noch rein.

Kollege Andreas Huber fasst es so zusammen: "Der RS 6 bleibt sich auch in der vierten Generation treu und setzt wieder einmal zum Spagat zwischen Reisekombi und Sportwagen an." Klingt nach dem perfekten Auto für alle Eventualitäten.

Aktueller Kaufpreis Audi RS 6 Avant: 127.000 Euro



Wäre da nur nicht der hohe Preis. In der Basis kostet der Audi RS 6 C8 mittlerweile 127.000 Euro. Sie haben gerade aber keine 127.000 Euro parat? Glücklicherweise gibt es für den Powerkombi immer mal wieder interessante Leasingangebote!

. ( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) haben Gewerbekunden aktuell die Möglichkeit, den Audi RS 6 Avant für 899 Euro netto zu leasen – und das ohne Anzahlung. Die Vertragslaufzeit ist auf 48 Monate mit 10.000 Freikilometern pro Jahr festgelegt. Kürzere Laufzeiten und größere Kilometerpakete sollten direkt beim Leasingpartner angefragt werden

Vier Jahre RS 6 fahren kostet im Leasing über 40.000 Euro



Zusätzlich sollten Interessenten an die Überführungskosten denken. Die betragen bei diesem Angebot einmalig 668,07 Euro netto (795 Euro brutto), sodass sich für vier Jahre Gesamtleasingkosten in Höhe von 43.820,07 Euro netto (899 Euro mal 48 plus 668,07 Euro) ergeben.





Viel Geld, um vier Jahre Audi RS 6 zu fahren. Doch dafür bekommen die Kunden auch sehr viel Auto und müssen sich keine Gedanken um einen etwaigen Wertverlust machen. Serienmäßig kommt der RS 6 mit Vierzonen-Klimaautomatik, MMI Navigation plus, Virtual Cockpit plus, Einparkhilfe plus, Luftfederung , 21-Zoll-Felgen, LED-Scheinwerfern, elektrisch einstellbaren Sportsitzen mit Sitzheizung und vielem mehr.

Wem das noch nicht reicht, der kann etwa noch das "RS-Dynamikpaket plus" inklusive Keramikbremse und Vmax-Aufhebung auf 305 km/h für 12.500 Euro bestellen. Und natürlich alle weiteren optionalen Features, denn bei diesem Angebot handelt es sich um ein frei konfigurierbares Bestellfahrzeug.