er RS 6 Performance ist die stärkere Version des Audi RS 6 Avant C7, der dritten Generation des legendären Power-Kombi. Satte 605 PS stecken unter der Haube, wo ein Vierliter-V8 mit Biturbo-Aufladung bis zu 750 Nm Drehmoment erzeugt. Die enorme Power macht den rund zwei Tonnen schweren Performance-Avant zu einer der begehrtesten Familienkutschen der Autobranche – die in Sachen Beschleunigung (0-100 in 3,7 Sekunden) und Tempo (bis zu 305 km/h) den meisten Sportwagen enteilt. Für die Kunden, denen das noch zu gewöhnlich ist, legte Audi 2018 nach und warf die Nogaro Edition auf den Markt. In Anlehnung an den legendären RS 2 in Nogaroblau lackiert und auf 150 Exemplare limitiert. Jetzt steht eines der exklusiven Fahrzeuge zum Verkauf – ein Autohaus in Bayern bietet den seltenen Audi RS 6 Avant Nogaro Edition für unter 100.000 Euro an.