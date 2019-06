Audi RS 6 Avant Tuning: Triebwerk Motors Projekt DTM

erder alten Generation steht beinicht mehr in der Preisliste, die Neuauflage auf Basis des C7-A6 haben die Ingolstädter aber bereits angekündigt. Um aufzufallen, braucht man aber nicht auf das nächste Modell zu warten. Wer schon einen RS 6 Avant in der Garage stehen hat, kann ihn beizum Über-RS aufmotzen lassen.

Das breite Heck des Triebwerk-Motors-Umbau ist alles andere als unauffällig.

Breite Backen und jede Menge Aerodynmaik-Dekor an der Flanke.

Allerdings muss man schnell sein: Nur elf Mal bietet Triebwerk Motors das vom TÜV abgenommene Bodykit mit dem hochtrabenden Namen "Projekt DTM" an. Der Düsseldorfer Tuner hat für den Renn-Kombi einentwickelt, das es in sich hat. Während diemit komplett neuerals in der Serie vielleicht noch als nachgeschärft durchgeht, macht dasIngolstädter auf jeden Fall zum Badboy.an beiden Seiten und einsorgen für verbesserte Aerodynamik und jede Menge Aufsehen.Die armdicken, ovalen Endrohre der, derund diesind da fast schon nebensächlich. An den Flanken fallen dieauf und jede Menge. Der mittelstiefer gelegte Audi RS 6 Avant steht aufvon Ankry (Typ AN11), auf dieaufgezogen wurden. Dahinter versteckt sich einemit neon-grünen Bremssätteln. Ob auch unter der Haube Hand angelegt wurde, ist nicht bekannt.