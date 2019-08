D er Audi RS 6 ist der vielleicht aufregendste Performance-Version satte 605 PS. Ende 2019 soll die vierte Auflage des legendären Wolfs im Schafspelz kommen, um nochmal 45 PS erstarkt. Der stärkste Serien-Audi ist allerdings ein anderer, wenn man die Kleinserien von RS 6 "1 of 12" aus der Taufe – ein Superlativ auf vier Rädern: 735 PS stark und 320 km/h schnell, das maximale Drehmoment soll bei 920 Nm liegen. Der Power-Audi ist dabei nicht nur extrem stark, sondern auch extrem selten. Tatsächlich wurden, wie der Name schon sagt, nur zwölf Exemplare gebaut. Und eins der exklusiven Fahrzeuge wird momentan in Deutschland angeboten. Bei "Automobile Issler" im württembergischen Weil am Rhein steht ein originaler 9756 Kilometer gelaufen. erist der vielleicht aufregendste Kombi der Welt, leistet in der stärkstensatte 605 PS. Ende 2019 soll diedes legendären Wolfs im Schafspelz kommen, um nochmal 45 PS erstarkt. Der stärkste Serien-Audi ist allerdings ein anderer, wenn man dievon Abt dazu zählt. Zum 120-jährigen Firmenjubiläum beschenkten sich die Audi-Tuner von Abt Sportsline und hoben 2016 denaus der Taufe – ein Superlativ auf vier Rädern:stark undschnell, das maximale Drehmoment soll beiliegen. Der Power-Audi ist dabei nicht nur extrem stark, sondern auch. Tatsächlich wurden, wie der Name schon sagt, nur zwölf ExemplareUnd eins der exklusiven Fahrzeuge wird momentan. Bei "Automobile Issler" im württembergischen Weil am Rhein steht ein originaler Abt Audi RS 6 Avant "1 of 12" zum Verkauf ! Erstmals zugelassen wurde der graue RS 6 im Januar 2017, ist seitdem laut Händler nurgelaufen.

Ultimative Mischung aus Supercar und Familienkutsche

Die Abt-Rakete macht was her: Wenn dieses Auto vorfährt, ist ihm Aufmerksamkeit garantiert. Das liegt zum einen am Boller-Sound des Vierliter-V8 mit Biturbo-Aufladung, der über vier Auspuffrohre nach außen dröhnt. Zum anderen an den üppigen Carbon-Applikationen, den mächtigen 22-Zöllern und nicht zuletzt am 120-Jahre-Abt-Schriftzug, der die "1 of 12"-Reihe exklusiv kennzeichnet. Dagegen gestaltet sich der Innenraum erfreulich unaufgeregt. In gedeckten Farben gekleidet, bietet Abt hier Luxus und Komfort. Bang & Olufsen-Soundsystem, Head-up-Display, Sitzheizung auf allen Plätzen und Panorama-Dach sind nur einige Highlights der langen Ausstattungsliste. Die Kraftübertragung erfolgt über eine präzise Achtgang-Automatik, die den 2,1 Tonnen schweren Audi laut Abt in 3,3 Sekunden auf Tempo 100 schießen soll. Ohne Zweifel: Dieses Auto ist die ultimative Mischung aus Familienkutsche und Supersportwagen.

Soviel kostet der Super-Audi