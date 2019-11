Gepflegter Audi RS 6 aus erster Hand zu verkaufen

Sahnestück desSein dichter, bollernder Sound ist unvergleichlich. Das Aggregat basiert auf dem Motor des S 6 und wurde von Cosworth in England überarbeitet. Die Briten gehörten damals zu Audi und zeichneten schon für die Konstruktion des 2,7-Liter-V6 aus dem RS 4 B5 verantwortlich.Schluss ist erst bei abgeregelten 250 km/h. Entsprechend hoch ist der Verbrauch : Knapp 15 Liter auf 100 km sind es selbst bei moderater Fahrweise. Auch die Unterhaltskosten an sich sind ungleich höher als beim Basis-A6.

Der RS 6 verfügt über ein Solarschiebedach, das die Klimaanlage bei ausgeschaltetem Motor speist.

DerEr ist komplett original und besitzt einige interessante Extras ab Werk. So entschied sich der Erstbesitzer für eine Lackierung in Goodwood-Grün in Kombination mit beigem Feinnappa-Leder – geschmackvoll! Die normalerweise silbernen Außenspiegel sind in Wagenfarbe lackiert, eine Abgasanlage von Audi Sport sorgt für einen intensiveren Klang.Bei guter Pflege und entsprechender Wartung ist das vertretbar. Dennoch gilt es beim Kauf einiges zu beachten. Als problematisch gelten das unterdimensionierte Getriebe und