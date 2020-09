S

pätestens wenn das zweite Kind auf dem Weg ist, steht so mancher Autofahrer vor einem Dilemma. Der ans Herz gewachsene, aber eher unpraktische Sportwagen wird den Anforderungen der jungen Familie nicht mehr gerecht. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Er wird entweder zum Zweitwagen degradiert und im Alltag von eine brave Familienkutsche abgelöst. Oder man verkauft ihn komplett und ersetzt ihn durch einenvom Schlage eines Mercedes-AMG C 63 T-Modells.Den Vertretern dieser Fahrzeuggattung. Ihreleistenund lassen dieKraftpakete zu echten Porsche-Killern mutieren. Doch sie fühlen sich nicht nur auf schnellen Autobahn-Etappen wohl. Dank ihrerund denmüssen sie sich auch auf der Rennstrecke nicht verstecken. Gleichzeitig bieten sie aber auch, sowie das ein oder andere Ikea-Regal. Das Kofferraumvolumen des Audi RS 4 Avant gleicht beispielsweise dem des bei Vertretern äußerst beliebten Basismodells Audi A4. Selbstverständlich können auch fünf Personen bequem mitreisen.