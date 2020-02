er Name ist Programm! Der auf weltweit auf 100 Stück limitierte Audi RS 6 Speed Edition schafft 305 km/h Topspeed und macht seinem Namen so alle Ehre.

Der zweifarbige Innenraum passt perfekt zur Außenlackierung in "Speedgelb".

Extrem auffällig ist die Außenlackierung von Audi exclusive in "Speedgelb", die mit dem Optikpaket schwarz glänzend und 21-Zöllern in Bicolor kombiniert wurde. Schön anzusehen: Spiegelkappen in Echtcarbon. Schön anzuhören: der aufpreispflichtige Titan-Sportauspuff von Akrapovic.