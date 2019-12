tark, stärker – RS 6! 2002 zum ersten Mal mit 450 PS gebaut, gibt es den traditionell mit am kräftigsten ausfallenden Audi jetzt schon in der vierten Generation. Der aktuelle C8 ist allerdings nicht das stärkste Modell der Baureihe, der Vorgänger hatte in der Performance-Version die meiste Power – jedenfalls serienmäßig. Denn jetzt steht im schwäbischen Königsbrunn ein getunter Audi RS 6 Avant C7 zum Verkauf , der die 605 PS der Serien-Version noch mal deutlich übertrumpft!

Fetter Abgang: Wer dem RS 6 hinterherguckt, sieht den Carbon-Diffusor und zwei gewaltige Endrohre.

Der mit einem Turbolader von TTH aufgepumpte Vierliter-V8-Motor leistet über 850 PS, im Beschreibungstext gibt der Verkäufer die Leistung mit 860 PS an. Das maximale Drehmoment soll bei 1008 Nm liegen – über 250 mehr als in Serie! Zudem wurde der metallic-graue RS 6 mit Carbon-Paket (Spoiler-Lippe, Diffusor und Lufteinlässe in Carbon ), Keramik-Bremsen und Dynamik Plus ausgerüstet – letzteres erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h! Ein Hingucker sind auch die schwarz glänzenden 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, die mit dem grauen Karossserie-Lack harmonieren. An Ausstattung steckt so ziemlich alles drin, was geht: Rückfahrkamera, Garagentoröffner und beheizte Sitze mit "Leder Valcona"-Bezug. Die komplette Liste an Extras gibt's hier