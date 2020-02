A

Zum Inserat Gebrauchter RS 7 mit 700 PS

Audi RS 7

RS 7 performance

RS 7

lsist der Audi RS 7 der ersten Generation zwar immer noch kein Schnäppchen, im Vergleich zum Nachfolger schont er aber das Budget: Für die nagelneue zweite Generation werden nämlich mindestens 121.000 Euro fällig. Genau die richtige Zeit also, den Vorgänger zum fairen Preis zu ergattern. In Bautzen (Sachsen) wird einfürverkauft!Der erste(C7) wurde zwischen 2013 und 2019 gebaut. Sein aus dem RS 6 C7 bekannter Vierliter-V8-Biturbo bringt es in der Basisversion auf 560 PS und 700 Nm Drehmoment. Ende 2015 ergänzte außerdem dermit 605 PS das Angebot. Trotz über zwei Tonnen Leergewicht beschleunigen beide Versionen in weniger als vier Sekunden (3,9 bzw. 3,7 s) auf Tempo 100, derperformance schafft 305 km/h Topspeed.