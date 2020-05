85 PS , über 300 km/h Spitze:Dabei bietet der Ingolstädter bis zu fünf Personen Platz, und dank guter Ausstattung auch eine ganze Menge Komfort.denn wie fast immer bei leistungsstarken Luxusautos ist der Wertverlust immens: In nur fünf Jahren hat das viertürige Coupé fast zwei Drittel an Wert verloren und steht jetzt für weniger als 50.000 Euro beim Händler!

Klavierlack- statt Carbonintarsien lassen das Interieur eher gediegen als sportlich wirken.

Ein Vierliter Biturbo-V8 mit 560 PS dürfte eigentlich in keinem Auto als zu schwach erachtet werden. Beim Vorbesitzer dieses RS 7 kam offenbar trotzdem der Wunsch nach mehr auf, weshalb er beimNoch ansehnlicher ist der von 700 Nm auf 865 Nm angewachsene Drehmomentberg, der quasi schon ab Leerlaufdrehzahl zur Verfügung steht. Den Zahlen entsprechend beeindrucken die Fahrwerte des Allradlers: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt er in 3,5 Sekunden,Für eine freie linke Spur sorgt die Optik diesesmit ordentlich Überholprestige. Das Wabengitter im riesigen Kühlerschlund ist glanzschwarz lackiert, Quattro-Schriftzug und LED-Tagfahrlicht brennen sich in jeden Rückspiegel. Die Lackierung in Nardograu verleiht demdas Aussehen eines tieffliegenden Tarnkappenbombers.DamitDas alles kombiniert diesermit einer ansehnlichen Menge an Komfort-Extras. Vorne gibt es klimatisierte Sitze, ein beheizbares Lenkrad und ein Head-up-Display . Dank Entertainmentsystem mit zwei Bildschirmen, Sitzheizung und separaten Klimazonen lässt es sich auch im Fond gut aushalten. Weitere Kreuze setzte der Vorbesitzer beim Bose-Soundsystem und der selbstlenkenden Einparkhilfe