in gepflegter Audi RS4 Avant 4.2 FSI steht aktuell in Blaufelden (Baden-Württemberg) als Gebrauchtwagen Derin "Misanorot" ist bisher 101.900 Kilometer gelaufen.

Seinund beschleunigt den Kombi in 4,7 Sekunden auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeregelten 250 km/h. Geschaltet wird perLaut Inserat hatte der Wagen zwei Vorbesitzer. Derist gut ausgestattet, kommt mitundDynamische Attribute wie daseineund das, in, machen den Kombi zum Kurvenräuber. Insgesamt macht der Wagen auf den Bildern einen sehr guten Eindruck. Er ist scheckheftgepflegt, unfallfrei, die HU gilt bis Mai 2022.

Wuchtiger, monumentaler Armaturenträger. Verarbeitung? Perfekt, wie gewohnt von Audi. ©Heycar/Autohaus Otto Model GmbH & Co. KG

Die vierte Generation des(Typ 8K) kam 2007 auf den Markt. Im März 2008 folgte der Kombi (Avant). Sein Leitgedanke: Dynamik. Ende 2011 gab es ein Facelift, erkennbar nur für Experten. Unterm Blech hielt eine elektromechanische Servolenkung Einzug.– trotz der teils sehr hohen Tachostände, die bereits bei der ersten HU 45 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Die Quote der mängelfreienliegt bei 93,4 Prozent! Einige kleine Makel gibt es trotzdem: Amsteigt ab dem elften Jahr die Nachfrage nach Überholsätzen für die filigrane Vierlenker-Vorderachse sprunghaft an. Auch Korrosion ist nicht unbekannt – zwar erst ab neun Jahren und nur an jedem Tausendsten, aber immerhin.Beim B8 fallen ab dem neunten Jahr zunehmende Beanstandungen der Scheinwerfer auf. Die Wirkung der Fußbremse ist durchweg sehr gut, nur vereinzelt gibt es Defekte an Bremsschläuchen. Die aus hochwertigen Materialien gefertigten Abgasanlagen überstehen viele Jahre. Bei den Versicherern ist einaber sicher kein Schnäppchen. Hier geht's zum Kfz-Versicherungsvergleich