Audi RS5 Quattro Coupé (8T): Gebraucht-Deal der Woche

n der Welt der Turbo-Sportler stellt der Audi RS5 eine rühmliche Ausnahme dar. Alsund gewann mit seinem V8-Saugmotor schnell viele treue Fans. Für weniger als 78.000 Euro war das schöne Coupé damals aber nicht erhältlich. Nun, einige Jahre später, ist der erste RS5 zwar immer noch nicht günstig. Doch in Relation zur hohen Leistung des RS5 Coupé ist das in der AUTO BILD-Gebrauchtwagenbörse inserierte Fahrzeug fast ein Schnäppchen: Bei BK Automobile in Königsbrunn gibt es ein gut erhaltenes Exemplar , das kaum teurer ist als ein neuer VW Golf