00 PS und 800 Nm: Mit dem aktuellen RS 6 hat Audi einen echten Powerkombi im Portfolio, der sich vor den Konkurrenten Mercedes-AMG E 63 S (612 PS) und Alpina B5 Touring (621 PS) nicht verstecken muss. Doch es gibt Kunden, denen sind die 600 PS des RS 6 Avant einfach nicht genug. Hier kommt Audi- und VW-Tuner Abt Sportsline ins Spiel, der den 740 PS starken RS6-R entwickelt hat. Das Sondermodell wird weltweit nur 125 Mal gebaut, trotzdem steht schon ein kaum gefahrenes Exemplar zum Verkauf!

Die intern C8 genannte vierte Generation des Audi RS 6 sieht mit den extrabreiten Backen nicht nur brutal aus, sie geht auch brutal nach vorne. Trotz rund zwei Tonnen Leergewicht sprintet ein serienmäßiger RS 6 in gerade mal 3,6 Sekunden auf 100 km/h und darf mit dem 12.500 Euro teuren RS Dynamikpaket plus sogar 305 km/h schnell fahren. Zu langsam für Abt Sportsline und so wurde auch vom erst seit Ende 2019 erhältlichen Powerkombi ein RS6-R aufgelegt. Das Sondermodell wird weltweit nur 125 Mal gebaut und legt bei der Leistung ordentlich nach. Statt der serienmäßigen 600 PS und 800 Nm leistet der Vierliter-V8-Biturbo nach der Abt-Kur 740 PS und 920 Nm. So sprintet der RS6-R in 3,2 Sekunden auf 100 km/h.

68.000 Euro Paketpreis plus Einbau

Schon der serienmäßige RS 6 ist optisch eine echte Ansage, der RS6-R setzt noch einen drauf! Um das ohnehin schon einschüchternde Überholprestige noch zu verbessern, verbaut der Tuner aus Kempten ein umfangreiches Bodykit bestehend aus Frontsplitter, Frontblades, Spiegelkappen, Seitenschwelleraufsätzen, Radhausentlüftungen, Heckschürzenaufsatz, Dachkantenspoiler inklusive Aeroblades und mehr. Natürlich sind fast alle Teile in Sichtcarbon ausgeführt und auch zahlreiche RS6-R-Logos dürfen am Komplettfahrzeug nicht fehlen. Gemessen an der aggressiven Optik klingt der aktuelle RS 6 ab Werk leider etwas mau, OPF sei Dank. Abt Sportsline will hier mit einem Sportauspiff mit vier jeweils 102 Millimeter großen Endrohren nachhelfen. Für etwas mehr Tiefgang sorgen Gewindefedern mit Sportstabilisatoren und für den richtigen Look gibt es große 22-Zöller. Das Sondermodell RS6-R kann bei Abt als Komplettfahrzeug oder das Tuning als Paketpreis für etwa 68.000 Euro (plus etwa 7000 Euro Montage) bestellt werden.

In Schwabach bei Nürnberg wird ein kaum gefahrener Abt Audi RS6-R zum Verkauf angeboten. Der Kombi wurde im Juni 2020 erstzugelassen und hat seitdem gerade mal 2200 unfallfreie Kilometer zurückgelegt. In Kombination mit der Lackierung in "Nardograu" kommen die zahlreichen Sichtcarbon-Teile von Abt erst richtig zur Geltung.

Dieser RS6-R ist teurer als ein neuer 911 Turbo S

Auch im Innenraum des limitierten RS6-R legt Abt Sportsline Hand an. Der Neupreis dieses ganz besonderen RS 6 inklusive aller Umbauten dürfte damit bei knapp 250.000 Euro gelegen haben. Wer jetzt auf ein Schnäppchen hofft, wird leider enttäuscht. Der Audi-Vertragshändler Feser&Graf möchte für den RS6-R mit nur 2200 Kilometern jetzt noch 238.999 Euro haben. Für diesen Preis gibt es alternativ auch einen Lamborghini Huracán oder einen brandneuen Porsche 911 (992) Turbo S. Kleiner Trost: Der neuwertige RS6-R wird mit auf fünf Jahre verlängerter Audi-Werksgarantie (maximal 100.000 Kilometer) und einer zusätzlichen Garantie von Abt Sportsline verkauft. Zusätzlich zum Komplettumbau durch Abt Sportsline hat auch das Basisfahrzeug bereits eine gute Ausstattung. An Bord sind: RS Dynamikpaket plus mit Keramikbremse und blauen Bremssätteln, RS Sportfahrwerk plus, RS Sportsitze Valcona mit Wabensteppung und Sitzbelüftung, Panoramadach, Alcantara-Dachhimmel, Standheizung , LED-Matrix-Scheinwerfer mit Laserlicht, Softclose, Umgebungskamers, Bang&Olufsen Premium Soundsystem, Head-up Display und einiges mehr.