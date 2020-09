M

26.900 € Audi S5 Coupé Licht-Paket, Benzin 49.600 km 245 kW (333 PS) 04/2016

it der Einführung des A5 im Jahr 2007 setzte Audi einen Meilenstein in Sachen Design . Das elegante Sportcoupé begeisterte Experten wie Kunden gleichermaßen und gilt als eines der schönsten Modelle der jüngeren Markenhistorie. Die erste Generation des A5 hielt sich satte neun Jahre am Markt und ist schon jetzt ein Designklassiker.Natürlich war dieses Upgrade nicht gerade günstig, bei der Sportversion zahlte man nicht nur für mehr Kraft und das aggressivere Styling, sondern vor allem für ein gewisses Maß an Exklusivität, die das Modell mit sich brachte. Mit Preisen ab 56.000 Euro war der S5 deutlich teuer als der A5 (rund 33.000 Euro), ganz zu schweigen vom Unterhalt. Auch heute, knapp 13 Jahre nach Markteinführung sind gute und günstige Exemplare vom Typ Audi S5 8T nicht einfach zu finden.Das angebotene Audi S5 Coupé wurde im April 2016 zugelassen, genau zwei Monate vor dem Produktionsende. Der bislang einzige Besitzer pflegte den Wagen gut, bis auf ein paar Gebrauchsspuren im Innenraum wirkt er wie neu. Was allerdings kein Wunder ist bei gerade einmal 49.600 Kilometern, die der Power-Audi zurücklegte. Den Angaben im Inserat nach ist das Auto lückenlos scheckheftgepflegt, zudem ist eine Gebrauchtwagengarantie im Kaufpreis enthalten.Der Händler gibt die ehemalige UVP mit 60.582 Euro an.