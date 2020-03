M

Audi S6 C7

Hier geht's zum Angebot Gebrauchter Audi S6 Avant Abt

it seinem Vierliter-V8 und 420 PS brachte derzum Marktstart im Jahr 2012 schon ordentlich Power auf die Straße. Zwei Jahre später legten die Ingolstädter nach und verpassten dem Sportler 30 Extra-PS. Jetzt steht ein Audi S6 Avant der C7-Baureihe zum Verkauf , der noch mal deutlich mehr Leistung liefert.Haustuner Abt verpasste dem Sport-Kombi eine erhebliche Kraftspritze, pumpte den Biturbo-Achtzylinder auf satte 540 PS. Damit kommt dieser S6 auf die gleiche Leistung wie ein RS 6 derselben Generation. Besser noch: Er ist deutlich günstiger! So beginnen die Preise für gebrauchte Audi RS 6 , die nicht älter als Baujahr 2013 sind, in der Regel erst ab 50.000 Euro. Der vorgestellte S6 dagegen wird für 31.950 Euro angeboten, ist damit rund 18.000 Euro günstiger als sein Markenbruder und bietet neben der gleichwertigen Leistung noch einiges mehr.