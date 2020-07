12.000 Euro für Leder und Carbon im Interieur

Wer's braucht: An die schwenkbare Anhängerkupplung darf der S6 bis zu 2,1 Tonnen nehmen. S6 von außen besonders subtil. Normalerweise silberne Akzente wie Spiegelkappen, Fensterumrandung, Grill und Lufteinlässe sind in Wagenfarbe oder Glanzschwarz gehalten. Am Heck fehlt das S6 -Emblem. Man muss schon sehr genau hinsehen, um den Avant als S-Modell zu enttarnen. Ganz und gar nicht subtil ist dagegen der Innenraum. Hier wird klar, wohin das Geld für die ganzen Extras geflossen ist. Wirklich alles ist in zweifarbiges Leder gehüllt, sogar die Sitzkonsolen, die Sitzrückseiten, der Lenkradpralltopf und zahlreiche Bedienelemente. An Lenkrad, Sitzen und sogar am Alcantara-Dachhimmel finden sich Nähte in Kontrastfarbe, auch die Sicherheitsgurte von Audi Exclusive sind in Rot gehalten. Carbon-Intarsien komplettieren die individuelle Ausstattung. Bis auf die Individuallackierung in "Sepangblau" ist dieser

Die Farbkombination ist grell und gewöhnungsbedürftig, aber auf keinen Fall alltäglich.

kostete die optische Individualisierung des Innenraums imposante 12.000 Euro. Ob Schwarz/Rot in Verbindung mit der blauen Karosserie die passende Farbwahl war, darf jede und jeder für sich entscheiden. Die Optik ist das eine, noch mehr Geld floss in die Sicherheits- und Komfort-Ausstattung. Hier ein kleiner Auszug: Alles in allem



● Panorama-Glasdach: 1550 Euro

● Bang & Olufsen Soundsystem: 6000 Euro

● DAB-Radio, TV-Tuner und DVD-Wechsler: 2115 Euro

● Nachtsichtassistent: 2000 Euro

● Infotainmentsystem: 2420 Euro

● Dynamik-Lenkung und Sportdifferenzial: 2200 Euro
● Standheizung: 1495 Euro
● LED-Scheinwerfer: 1800 Euro

Ehemaliger Neupreis von 128.000 Euro

kletterte der Neupreis auf sagenhafte 128.000 Euro! Dafür gäbe es heute auch einen gut ausgestatteten RS 6 oder sogar einen RS Q8. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass der S6 selbst mit dieser Ausstattung noch nicht jedes Extra an Bord hat. So fehlen etwa die Keramikbremsen und eine Sitzbelüftung. Auch das Fond-Entertainment-System ist nicht an Bord. Doch das alles ist Meckern auf extrem hohem Niveau und wird diesem Sahne-Audi nicht gerecht.



Rund um das Panoramadach findet sich im Alcantara-Dachhimmel noch mehr rote Kontraststeppung. Bei all dem Luxus geht beinahe vergessen, dass unter der Motorhaube des S6 ein kräftiger V8 steckt. Aus vier Litern Hubraum schöpft der Biturbo 420 PS und 550 Nm Drehmoment. In Verbindung mit Allrad und der Siebengang-S Tronic (beides Serie) sprintet der Kombi in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die optionale Dynamiklenkung und das Sportdifferenzial sorgen für eine verbesserte Kurvenperformance. Die Paradedisziplin gerade dieses S6 ist aber das schnelle Autobahngleiten.

Noch keine 34.000 Kilometer auf dem Tacho

Mit den optionalen LED-Scheinwerfern blickt der S6 aggressiver drein als mit Basis-Xenon. Allzu viel Autobahn dürfte der S6 seit der Erstzulassung 2014 allerdings nicht gesehen haben. Auf dem Tacho stehen nämlich vergleichsweise magere 33.890 Kilometer. Die hat er laut Inserat unfallfrei und bei zwei Besitzern abgespult. Der Audi ist laut Händler scheckheftgepflegt und steht für 41.490 Euro zum Verkauf. Das bedeutet satte 87.000 Euro Wertverlust in sechs Jahren! Den neuen Besitzer wird es freuen. So schnell kommt man zu einem solchen Preis nicht wieder an derart viel Auto. Ein Jahr Garantie ist im Kaufpreis inbegriffen.