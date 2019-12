Audi S8 plus: Leasing, Preis

6

05 PS für monatlich 599 Euro: Vor zweieinhalb Jahren gab es eine Leasingaktion, mit der Audi den S8 plus unter die Leute bringen wollte.Auch diesmal ist keine Anzahlung nötig, die Überführungskosten entfallen.Der Audi (Baujahr 2017) hat gut 20.000 Kilometer auf der Uhr. Die Ausstattung ist – typisch S8 – mehr als umfangreich. Das Angebot läuft über 30 Monate mit 15.000 Freikilometern pro Jahr. Insgesamt kann der neue Besitzer also 37.500 Kilometer mit dem S8 plus fahren!