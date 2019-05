as musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen: Da fährst du zwei Stunden und 130 Kilometer über kurvige Bergpassagen, prügelst eindurch enge Kurven, bremst, gibst Gas, spürst, wie dich 700 Nm Drehmoment in den Sitz pressen. Und am Ende zeigt der Bordcomputer 8,4 Liter Diesel an. Willkommen im neuenmit 347 PS starkem Dreiliter-V6,und 8-Gang-Tiptronic. Wer jetzt noch sagt, der Diesel sei von gestern, der behauptet auch, Cola-Rum sei ein Getränk von vorgestern.

Er muss es einem wert sein: Für den SQ5 verlangt Audi die stolze Summe von 67.750 Euro.

Wer schon mal in einem nachzertifizierten V6-Diesel von Audi auf den Pinsel getreten hat, der weiß: Es gibt eineDas ist so, als wäre die Stimmung auf einer Party erst so la-la, und dann legt einer die Stones auf, geht mit 'nem Tablett Cola-Rum vorbei, und plötzlich: Ekstase. Im SQ5 ist früher Stimmung als auf anderen Parties; EAV sei dank. Audi hat das gut hinbekommen mit dem, denn auf dem Prüfstand soll der SQ5 deutlich unter den gültigen RDE-Grenzwerten (Real Driving Emissions) liegen. Oder anders: 8,4 Liter Diesel im Schnitt verbraucht, ganz viel Spaß gehabt. Ach ja, apropos Spaß:kostet dieser, 11.250 Euro mehr als ein "normaler" 286-PS-Q5. Ist es das wert? Sagen wir so: Dieser Bums ist wie Achterbahn, aber damit kannste nicht so schön in den Urlaub fahren.