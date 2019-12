Die optionale Klappenauspuffanlage ist an Bord. Sie hebt die Lautstärke des Turbo-Fünfzylinder-Sounds bis knapp an die Legalitätsgrenze.

Die Faszination des TT RS geht vor allem von seinem Motor aus.Ursprünglich stammt der Motor aus der US-Version des VW Jetta.Die Leistung wird über eine Haldex-Kupplung an alle vier Räder verteilt. Dank des variablen Allradantriebs sprintet der TT RSAuch die optionale Klappenauspuffanlage ist an Bord. Sie hebt die Lautstärke des rotzigen Fünfzylinder-Sounds bis knapp an die Legalitätsgrenze. Für noch mehr Fahrspaß dürften die Schaltwegeverkürzung des manuellen Getriebes und das adaptive Fahrwerk sorgen. Durch die 370 mm messenden vorderen Bremsscheiben lässt sich das Cabrio auch wieder ordentlich abbremsen.