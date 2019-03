Super abgestimmt: Das Fahrwerk des Allradlers ist sehr präzise und verzichtet auf unnötige Härte.

Die Vollgasfans unter uns müssen Folgendes wissen: Der Turbo-Vierzylinder leistet nun 306 statt 310 PS, schuld ist der Partikelfilter für Euro 6d-Temp. Macht nix, die Audis haben 20 zusätzliche Newtonmeter aus dem Zwoliter gekitzelt, der dank Soundmodul eher wie drei Liter klingt. Wie der kleine quattro losprescht, ist fast schon Elfer-Liga. In Kurven bleibt der Allradler lange neutral, selbst bei Nässe sind die Haftgrenzen sehr hoch. Dazu trägt auch das feine Fahrwerk bei, das selbst im Dynamic-Modus auf übertriebene Härte verzichtet. Ähnlich gut ist die Progressivlenkung, die je nach Fahrprogramm in drei Härten arbeitet. Weil alles so perfekt passt, kann hier wirklich jeder schnell fahren! Wer auf die Idee kommt, mehr als Breitensport zu betreiben und den TTS auf der Rennstrecke tanzen zu lassen, sollte ein paar Euro in die Bremse stecken. Die ist für Fading bekannt, daher bietet Audi ein Bremsenkühlungskit an (rund 700 Euro extra). Luftleitschaufeln verbessern die Kühlung der Stahlscheiben.