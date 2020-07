D er Preis der Aukey DRA 1 ist eine Ansage: 45 Euro fĂŒr eine Full HD-Dashcam sprechen fĂŒr ein sehr gutes Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis. Da kann man auch verzeihen, dass die Hier lesen Sie alle Dashcam-Tests Aukey Aukey DRA 1 AUTO BILD-Testnote 2 Full-HD (1080p) bei 30 fps

Aufnahme-Winkel 140°

sD bis 128 GB

Display 2,7 Zoll LCD-Screen

GPS optional 44,99 Zum Angebot Preisvergleich er Preis der Aukey DRA 1 ist eine Ansage: 45 Euro fĂŒr eine Full HD-Dashcam sprechen fĂŒr ein sehr gutes Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis. Da kann man auch verzeihen, dass die Dashcam an sich etwas grobschlĂ€chtig wirkt und die Aufnahmen etwas weniger brillant sind, als bei etwas teureren Produkten. Insgesamt schafft sie es immerhin sich knapp die Note "gut" mit 32 von 50 Punkten zu sichern.

Testergebnis Aukey DRA 1

Bedienung: Wie bei anderen Dashcams von Aukey hapert es auch hier an der Übersetzung. Sowohl in der MenĂŒfĂŒhrung als auch in der Bedienungsanleitung trifft man teilweise auf abenteuerliche Sprache. Nichtsdestotrotz findet man sich gut zurecht und schafft es, die Dashcam auch ganz ohne Hilfe aus der Anleitung zu bedienen. Toll: Die Kamera hat ein sehr großes (2,7 Zoll) klares Display. Weiterhin gibt es nur Positives zu berichten. Im Lieferumfang gibt es zwei verschiedene Halterungen (Saugnapf und Klebepad), außerdem sind Clips fĂŒr die KabelfĂŒhrung an Bord – keine SelbstverstĂ€ndlichkeit. Wertung "Bedienung": 11/20 Punkte

BildqualitĂ€t: Die Full HD-Auflösung (1080p) bei 30 Bildern pro Sekunden spricht eigentlich fĂŒr sich. Aber in der Praxis sind die Aufnahmen der Dashcam nicht ganz so brillant wie erhofft. Das Bild wirkt teilweise ĂŒberzeichnet. Vor allem in den hellen Bereichen sind die Aufnahmen etwas pixelig. Toll sind hingehen die Farbigkeit und die Helligkeit der Aufnahmen. In den Aufnahmen bei schlechteren LichtverhĂ€ltnissen gibt es etwas Bildrauschen. Das Bild ist etwas unscharf und Details nicht immer gut zu erkennen. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau: FĂŒr die Beweissicherung eines Vorfalls vor Gericht reicht die AufnahmequalitĂ€t aber allemal aus. Immerhin: Der 140-Grad-Bildwinkel reicht aus, um eine dreispurige Wertung "QualitĂ€t": 14/20 Punkte

Besonderheiten: Wie andere Kandidaten in dem gĂŒnstigen Preissegment ist die DRA 1 auf das wesentliche Einsatzgebiet einer Dashcam beschrĂ€nkt: Videos fĂŒr eine eventuelle BeweisfĂŒhrung zu sichern. Um die Beweislage noch umfassender zu gestalten, kann fĂŒr rund 20 Euro extra eine GPS-Antenne angeschlossen werden. Damit können im Video zusĂ€tzlich Geschwindigkeit und Position aufgezeichnet werden. Wertung "Sicherheit": 7/10 Punkten

Technische Daten in der Übersicht