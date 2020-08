W

# Dashcam im Test 1. Aukey DR01 Preis*: 54,99 Euro Testnote: gut 2. Aukey DRA 1 Preis*: 44,99 Euro Testtnote: gut 3. MiVue C512 Preis*: 59,00 Euro Testnote: gut 4. Lamax C7 Preis*: 59,99 Euro Testnote: befriedigend 5. MiVue C314 Preis*: 48,25 Euro Testnote: befriedigend 5. Apeman C570 Preis*: 31,99 Euro Testnote: ausreichend *Einkaufspreis des Testprodukts *Einkaufspreis des Testprodukts

enn wir fahren,Bisher haben Endkunden nichts von den Daten, die ihre Autos sammeln – aber Hersteller nutzen sie und verdienen Geld damit."Es ist Zeit für einen Wandel", sagt Manfred Heiss. Der 65-jährige Unternehmer aus München will Autofahrern erstmals ermöglichen, mit ihren Daten selbst Geld zu verdienen.Hinzu kommen Bewegungsdaten: Mit App und einem Stick in der OBD-Steckdose werden Fahrleistungen und GPS-Koordinaten aufgezeichnet. Auch diese Aufzeichnungen landen in der Daten-Cloud von MyAutoData.