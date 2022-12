Das ist wohl auch der Grund des rasanten Zuwachses an Angeboten für ein Auto-Abo . Beim schwedischen Hersteller Volvo nennt sich das Care by Volvo. Das Volvo Auto-Abo ist standardmäßig mit einem flexiblen Vertrag ausgestattet und kennt keine Mindestlaufzeit. Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten können Kunden ihr Abo-Auto wechseln oder den Vertrag kündigen.

Bonitätsprüfung in Echtzeit

Auch bei Care by Volvo ist ein Auto-Abo mit nur wenigen Klicks erledigt. Einfach auf der Website des Onlineshops von Care by Volvo registrieren, Auto aussuchen und die persönlichen Daten eingeben.

Den aktuellen Status Ihrer Bestellung können Kunden jederzeit direkt in der Volvo-Cars-App einsehen. Sobald das bestellte Fahrzeug bereit für die Übergabe ist, wird sich der ausgewählte Care-by-Volvo-Partner mit dem Abonnenten oder der Abonnentin in Verbindung setzen und einen Übergabetermin vereinbaren.

Vollkaskoversicherung mit 500 Euro Selbstbeteiligung

Care by Volvo bietet eine Vollkaskoversicherung mit 500 Euro Selbstbeteiligung bei Kaskoschäden ohne Altersbeschränkung an. Die Versicherung deckt die meisten Länder in Europa ab. Abonnenten können ihr Abo-Auto in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz nutzen.