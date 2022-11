Rückgabe erfolgt direkt bei einem Fahrzeuggutachter

Man muss jedoch nicht für jede Kleinigkeit zahlen, denn man war schließlich mehrere Wochen oder Monate mit dem Fahrzeug unterwegs. Normale Gebrauchsspuren kann der Auto-Abo-Anbieter dem Mieter nicht in Rechnung stellen, denn diese sind in der monatlichen Pauschale enthalten. Prüforganisationen wie der TÜV bieten online zum Beispiel einen Grenzmusterkatalog an, was ein Schaden und was eine normale Nutzung ist. Auch der ADAC oder andere Automobilclubs helfen bei entsprechenden Einschätzungen, was eine Beschädigung ist und was nicht.