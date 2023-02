Warum sind Versicherungen für Fahranfänger so teuer?

Sehr junge Fahrer sind bei den Versicherungen nicht gerne gesehen, auch nicht mit schwach motorisierten Kleinwagen. Statistisch gesehen zählt nämlich die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen zu den unfallträchtigsten Fahrern. Und dieses Risiko lassen sich die Versicherungen bezahlen. Führerscheinneulingen werden stets in die niedrigste Schadenfreiheitsklasse 0 eingestuft, und in der liegen die Beiträge am höchsten.

Ergibt es Sinn, sein Auto über die Eltern zu versichern?

Ab welchem Alter darf man ein Abo-Auto fahren?

Die meisten Abofirmen bieten normale Autos schon ab einem Alter von 18 Jahren an. Nur bei PS-starken Modellen liegt das Mindestalter bei 21 oder höher. Oder es wird ein moderater Preisaufschlag für Fahranfänger fällig. In der Flatrate von 319 Euro pro Monat für beispielsweise einen Fiat 500C von Finn ist nicht nur die Versicherung enthalten, sondern auch Steuern, Zulassung, Kennzeichen bis hin zum Rundfunkbeitrag fürs Autoradio.

Warum ist ein Abo für Fahranfänger günstig?

Beim Kostenvergleich Neuwagen-Kauf plus Nebenkosten versus Auto-Abo wird klar: Allein eine mittelpreisige Vollkaskoversicherung kostet pro Jahr fast so viel wie die Jahresrate beim Abo. Und der Wertverlust als dickster Kostenbatzen ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Nach ein oder zwei Jahren Fahrpraxis gibt der jugendliche Abonnent sein Auto einfach zurück, ohne sich um den Weiterverkauf kümmern zu müssen. Wenn er dann mit 20 oder 21 sein erstes Auto versichert, stufen ihn Versicherungen je nach Verhandlungsgeschick in die Schadenfreiheitsklasse (SF) 0,5 oder 1 ein. Also fast so, als hätte er einen eigenen Wagen unfallfrei gefahren.