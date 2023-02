Gibt es an Ampeln in Zukunft ein viertes Licht? Neben Rot, Gelb und Grün könnte Weiß hinzukommen. Zumindest ist das ein Vorschlag von Forschern der US-amerikanischen North Carolina State University (NCSU).

Die Hoffnung dahinter: ein effizienterer Verkehrsfluss. Denn durch das neue weiße Licht sollen autonome Fahrzeuge die Möglichkeit haben, den Verkehrsfluss zu steuern. Autofahrer wiederum sollen so erkennen, wie der Verkehrsfluss gerade gesteuert wird.

"Dieses Konzept, das wir für Verkehrskreuzungen vorschlagen, und 'weiße Phase' nennen, greift auf die Rechenleistung autonomer Fahrzeuge selbst zurück", sagt Ali Hajbabaie, einer der drei beteiligten Forscher. "Das Konzept der weißen Phase beinhaltet auch eine neue Ampel, damit der menschliche Fahrer weiß, was er zu tun hat. Rote Ampeln bedeuten immer noch Stopp. Grüne Ampeln bedeuten immer noch Fahren. Und weiße Lichter werden menschliche Fahrer anweisen, einfach dem Auto vor ihnen zu folgen."

So funktioniert das Konzept

Menschen müssten in ihren Autos dann einfach dem Fahrzeug vor ihnen folgen. Sind an der Kreuzung zu viele "normale" Autos, würde die Ampel auf das herkömmliche Grün-Gelb-Rot-Signalmuster zurückschalten.

Interessante Ergebnisse

Und Drittens, so der Forscher: "Je höher der prozentuale Anteil des Autonomen-Auto-Verkehrs an einer Weißphasen-Kreuzung ist, desto schneller bewegt sich der Verkehr über die Kreuzung und desto besser sind die Kraftstoffverbrauchswerte."

Ein nächster Schritt ist bereits geplant: Das in der Fachzeitschrift "IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems" vorgestellte System soll in der Praxis getestet werden.