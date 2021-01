AUTO BILD 1/2021

ch wage mal einen sehr perso x308 ;nlichen Ausblick auf das Autojahr 2021. Ich warte seit vier Monaten auf meinen neuen Dienstwagen, einen Polestar 2 (falls jemand denkt, bei mir würde es schneller gehen als bei anderen, nichts da). Wir fahren unseren Hyundai i20 (Dreizylinder-Benziner) als klassischen Zweitwagen weiter. Noch. Denn die Ladesäule steht (ohne Förderung, weil ich es mal wieder nicht abwarten konnte, sagt meine Frau), und natürlich ist die Überlegung da, auch den Zweitwagen irgendwann umzuwandeln. Von meinen Freunden fährt nur einer E (einen Kia e-Soul ), aber einige überlegen umzusteigen.Die Debatte mit den Nachbarn (Corona-konform auf Abstand) an der Feuerschale draußen ging unentschieden aus. Einer schwört auf seinen guten Audi-Diesel, ein anderer nennt Hybrid Augenwischerei, und wieder ein anderer will auf Wasserstoff warten. Am Ende kamen wir drauf, dass uns die Politik die Entscheidung eh abnehmen wird und diskutierten über das "Wie" der sauberen Herstellung von Batterien, die Zukunftschancen unserer wichtigsten Industrie. Es gibt keine einfache Lösung, kein Schwarz oder Weiß, kein Gut oder Böse, kein Falsch oder Richtig. Auch nicht für AUTO BILD. Wandel ja. Aber wir werden noch sehr lange in beiden Welten leben!

Enthüllt: So cool wird Volvos neuer Stromer C40Steigende Spritpreise – und was dahintersteckt • Fünf Fakten über Schnelllader an Tankstellen • Wegen Corona: Deutlich weniger Autobahn-Kilometer SUV oder Kombi? Hochsitze sind beliebt, aber nicht immer die bessere Wahl • Rimac C_Two: Irre stark, irre schnell, irre teuer • Vergleichstest: VW Golf Variant gegen Ford Focus Turnier, Renault Mégane Grandtour und Hyundai i30 Kombi • Neues aus dem Dauertest • Zwillings-Duell: Toyota RAV4 gegen Suzuki Across Suzuki Swace : Wie gut ist der Toyota-Corolla-Bruder? • Gebraucht: BMW Z4Serie "Mein Leben als …": Svantje Martens, Mitarbeiterin der Zulassungsbehörde • Umgebaut: Naext macht alte Bullis zu ElektroautosEs muss nicht immer neu sein: So funktioniert die Diesel-Instandsetzung • Blitzblank: Wie Profi-Putzer arbeiten • Getestet: Winter-ScheibenreinigerHingucker: Tunnelblick • Motorsport: Rallye Dakar • VIP-LOUNGE: Alles für die Fitness • Extratour: Porsche Taycan auf Sylt.