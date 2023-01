Ich mag klare Worte! "Wir müssen uns noch schneller ändern, sonst sind wir einfach weg vom Fenster", erklärte Audi-Vorständin Hildegard Wortmann jüngst in einem Podcast und nahm damit Bezug auf eine Aussage, die sie vor zwei Jahren getroffen hatte. Damals sorgte Wortmann für Aufruhr, als sie auf einer Händlertagung die kühne These aufstellte: "Es gibt eine 50:50-Chance, dass es uns als Konzern, als Audi, in zehn Jahren noch gibt!"

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Das hat gesessen – und war doch richtig. Schließlich bringt es nichts, vor Wahrheiten die Augen zu verschließen. Allerdings – und das vergessen wir leider viel zu oft – sollten wir ebenso klare Worte für das finden, was gut läuft.



Zoom Micha Gebhardt, stellvertretender Chefredakteur AUTO BILD.



Zum Beispiel dafür, dass die deutsche Autoindustrie in den vergangenen Jahren stark aufgeholt hat, oben mitspielt in der Elektro-Liga. Dafür, dass die Digitalisierung unser Leben in vielen Punkten einfacher und besser macht. Und vor allem dafür, dass es uns in Deutschland – trotz Inflation, trotz Corona, trotz aller anderen Krisen – immer noch sehr gut geht.

Ich wünsche Ihnen nur das Beste für das neue Jahr 2023, und ich bin mir sicher: Es wird auch viel Gutes für uns bereithalten.

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 1/2023: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Neuer Einstieg: So erfindet Mercedes die A-Klasse neu • BMW iVision Dee: Der CES-Star zeigt, wie echte und virtuelle Welt eins werden • VW ID.7: Erster Blick auf den E-Passat • Neuheiten von der CES • Erste Fahrt im Elektro-Maserati • Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, Nio EC7 und ES8, Aehra-Cockpit, Hyundai Staria NACHRICHTEN Beheizbarer Sicherheitsgurt von ZF • Lexus mit Luftfilter • Kommentar: Autos auf die Schiene TEST & TECHNIK Plug-in-Hybride im Vergleich: Hyundai Tucson gegen Lynk & Co 01 • Neues aus dem Dauertest • Erster Stromer im ersten Test: Mit dem bZ4X steigt Toyota in die E-Welt ein • Alltagsbeziehung: Kia EV6 • Kaufberatung: Vielfalt für 35.000 Euro • Gebrauchtwagen: VW Amarok REPORTAGEN Autohandel: Vor welchen Problemen Elektro-Käufer stehen und wie es besser geht • Rosige Zukunft? So geht es mit diesen Auto-Start-ups weiter • H.P. Baxxter: Der Techno-Titan liebt alte Technik SERVICE Wir testen Tester: Acht Alkoholmesser • Wie Autofahren grüner wird • Bremsflüssigkeit für E-Autos • RUBRIKEN Motorsport: Die neuen Formel-E-Autos • Aktion: "Fixing Up with Amazon" • Extratour: Dacia Duster in der Wüste