AUTO BILD 10/2020

as Coronavirus hat die Autoindustrie fest im Griff. Genfer Autosalon (da wäre ich jetzt) in letzter Minute abgesagt, Peking Motor Show im April abgesagt, Hersteller und Zulieferer spüren die Auswirkungen dieser weltweiten Krise. Die Menschen haben gerade andere Sorgen, als Autos zu kaufen. Dazu findet sich in dieser globalen Welt irgendwo in der Lieferkette immer ein Teil aus China.Da wird aber gerade nichts bis wenig produziert. Niemand kann einschätzen, wie schlimm es noch wird. Da passt es ganz gut, dass wir Sie, unsere Leser, kürzlich gefragt haben, wie es um die deutsche Autoindustrie steht. Konkret: Verlieren wir den Anschluss? Antworten: • Wenn wir weiter nur auf E setzen, hängen uns die anderen ab. • Der Brennstoffzelle gehört die Zukunft. Und den Hybriden. • Deutsche Hersteller sind qualitativ auch heute unschlagbar. • Nicht den Diesel aufgeben! • Es wird Zusammenschlüsse geben. Nicht alle Hersteller werden überleben. • Die konsequente VW-E-Strategie ist richtig, wird Erfolg haben. • Vergesst die Kunden nicht, die bezahlbare Autos wollen. • Die Deutschen werden auch beim E bald vorneweg fahren. Danke! Bleiben Sie bloß gesund, bis nächste Woche!.