Das Verbrenner-Verbot 2035 lässt uns so schnell nicht los. Leserbriefe, Kommentare und Nachrichten kennen nur noch ein Thema: Wie geht's jetzt weiter? Und offenbar liegt die Hoffnung bei vielen auf E-Fuels.

Nach dem Beschluss des EU-Parlaments Mitte Februar wurde von LeasingMarkt.de und Innofact eine repräsentative Umfrage durchgeführt, nach der 70 Prozent der deutschen Autofahrer wollen, dass weiterhin in die Erforschung von E-Fuels investiert wird. Und auch Teile der Politik, allen voran Verkehrsminister Volker Wissing, machen sich stark für synthetische Kraftstoffe. Wie es um die Entwicklung der E-Fuels steht und welche Herausforderungen es bei der Herstellung gibt, zeigt mein Stellvertreter Micha Gebhardt in einer Reportage

Wir bleiben am Thema E-Fuels dran, vielleicht auch, weil wir ein wenig hoffen, es könnte alles beim Alten bleiben. Doch hier sollten wir realistisch sein: Den Löwenanteil beim Wandel zum CO2-neutralen Fahren werden Elektroantriebe ausmachen.

