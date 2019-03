AUTO BILD 11/2019

urück aus Genf, was gibt's zu erzählen? Es ist ja für mich – trotz aller Job-Termine und ernsten Talks – auch so, als würde ich 20 Autohäuser gleichzeitig besuchen. Im neuen, gelungenen Peugeot 208 zu sitzen, mal fünf Minuten mit den Anzeigen herumzuspielen, das bringt mich weiter. Im Polestar 2 mit Tür zu über die Stoffe, Schalter und das Armaturenbrett zu tasten, ein paar Volvo-Gene wiederzuentdecken, schön. Um den Mercedes CLA Shooting Brake herumzuwandern, das Heck zu bewundern (ich weiß, Geschmackssache), ist für mich genauso wichtig, wie das Design des neuen Audi Q4 e-tron von allen Seiten "live" zu sehen.Beeindruckend waren für mich die meisten Treffen, besonders das mit Prof. Günther Schuh (60), der mit dem Post-E-Scooter. Der 2,03-Meter-Mann war umlagert wie ein Popstar. Was ich nicht wusste: Der Typ, der jetzt mit seinem E-Auto für die Stadt Furore macht (weil unter 16.000 Euro), war schon immer autoverrückt. Er besaß alle Golf GTI , die es je gab, den letzten schenkte er seiner Tochter (18), nahm ihr aber das Versprechen ab, nicht schneller als 200 km/h zu fahren. Mein Zitat der Woche habe ich im wirklich guten "Zeit"-Podcast "Alles gesagt?" von Dorothee Bär (CSU, 40, Auto-Fan), unserer Staatsministerin für Digitales, gehört. Wann ist künstliche Intelligenz wirklich schlau? Wenn der Rasenroboter genauso wenig Lust hat wie du, den Rasen zu mähen …

Der elektrische VW Bulli kommt • Genfer Auto-Salon: Eine persönliche Bilanz • Kachers Breaking News: Mercedes und BMW denken über gemeinsame E-Plattform nach • Porsche Cayenne Coupé VW Golf VIII fast ungetarnt erwischt • Goodyear entwickelt futuristischen Konzeptreifen für Flugautos • Käufer eines VW-Betrugsdiesels verklagt die Bundesrepublik • Hitliste: Die meistverkauften Autos im FebruarVW T-Cross: Fahrbericht • Peugeot 208 und Vorgänger: So veränderte sich der kleine Franzose in 36 Jahren • Neuer Range Rover Evoque: Erste Ausfahrt • Audi A6 Avant 50 TDI gegen BMW 530d Touring und Mercedes E 350 d T • Ford Focus Turnier 1.5 EcoBoost gegen Kia Ceed SW 1.4 T-GDI und Seat Leon ST 1.5 TSI • BMW 1er: Bayer im Gebrauchtwagen-CheckDie Volkswagen von Victorville: Ortsbesuch einer Diesel-Halde in der WüsteWertgutachten: So gibt es mehr Geld fürs alte Schätzchen • So least DeutschlandMeinung: Darum nerven Radfahrer • Menschen: Werber über die Autoindustrie • Aktion: Deutschlands beste Autohändler • Aktion: Zwei Leser testen den Toyota RAV4 • Aktion: Felgenreiniger gratis • Extratour: Acht Generationen Porsche 911.