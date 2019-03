AUTO BILD 12/2019

V

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

orweg: Alles, was jetzt kommt, ist ein Luxusproblem. Und eigentlich soll es schon bald weder Luxus noch Problem sein. Nämlich dann, wenn immer mehr Deutsche E-Autos besitzen. Ich bin mit dem Audi e-tron ins Wochenende gefahren. Supersportliche Straßenlage, Außenspiegelkameras (sehr gewöhnungsbedürftig), viel Platz vorn und hinten. 20.30 Uhr am Freitag nach 290 km in drei Stunden zu Hause. Küsschen für alle, E-Scooter einladen. Dann Auto zum 6,3 km entfernten Charger bringen (dort einen netten Ioniq-Fahrer getroffen, der sagte: "Ich stehe hier sonst immer allein") und mit dem Roller im Regen zurück. Meine Frau kommentierte es so: "Du spinnst."Am nächsten Morgen wieder hin, Auto auf 100 Prozent, Brötchen holen. Später zum Supermarkt mit dem Auto, kurzer Restaurantausflug, Tochter zum Kindergeburtstag. Über Nacht 50 km Reichweite zu Hause am Stecker geholt. Dann Freizeitparkausflug am Sonntag, 120 km futsch, aber Fahrspaß. Gerade so aufladen bis Montagmorgen geschafft, mit 12 km Rest-Akku in Hamburg angekommen. 1. Fazit: Traumauto, aber am Ende musste ich 90 km/h fahren mit einem 80.000-Euro-Goldstück. 2. Fazit: Ich kann verstehen, dass sich VW-Chef Herbert Diess vom Verband der Automobilindustrie (VDA) mehr Unterstützung beim Wandel zum E wünscht. Aber wir Kunden wünschen uns auch die richtigen Autos. Reichweite kann man aufladen, Vertrauen nicht.