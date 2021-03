Die News der letzten Tage bedeuten nicht, dass sich sofort alles ändert, aber sie geben die Richtung vor. Audi-Chef Markus Duesmann verkündete, keine neuen Diesel- und Benzinmotoren mehr zu entwickeln. Rums! Porsche-Chef Oliver Blume sagte der "Zeit": "Wir setzen uns das Ziel, von 2030 an CO2-neutral zu sein. Das saubere Auto ist für unsere anspruchsvollen Kunden ein ganz wichtiges Kaufargument. Sie wollen und sollen ein gutes Gewissen haben, wenn sie Porsche fahren."



Opel baute einen Manta zum E- Renner um. Und Shell bietet in Deutschland mit Helix Ultra 0W ab sofort das erste auf Synthesetechnologie basierende Motorenöl mit CO2-Ausgleich an. Die Transformation der Branche geschieht vor unseren Augen.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Trauriges zum Schluss: Rennfahrerin Sabine Schmitz († 51) hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Als erste Frau gewann sie 1996 die 24 Stunden auf dem Nürburgring. Unvergessen: Wie sie für "Top Gear" versuchte, mit einem Ford Transit in unter zehn Minuten die Nordschleife zu schaffen – sie blieb nur acht Sekunden drüber. Trauriges zum Schluss: Rennfahrerin Sabine Schmitz († 51) hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Als erste Frau gewann sie 1996 die 24 Stunden auf dem Nürburgring. Unvergessen: Wie sie für "Top Gear" versuchte, mit einem Ford Transit in unter zehn Minuten die Nordschleife zu schaffen – sie blieb nur acht Sekunden drüber.

