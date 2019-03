AUTO BILD 13/2019

S

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ie, liebe Leser, sind ja die, für die wir AUTO BILD machen (okay, auch für uns, weil Autos unsere Leidenschaft sind). Über unsere VIP-LOUNGE können Sie sich regelmäßig für Besuche bei uns in Hamburg bewerben. Diese Woche waren wieder vier Leser da. Und ich muss es mal loswerden: Diese Begegnungen sind einfach klasse. Ich kann verraten, was ich in der Branche so erlebe, aber nicht immer im Blatt schreiben kann. Sie treffen die Kollegen, die Sie aus unserem Magazin kennen. Und jedes Mal endet es so: Wir quatschen stundenlang über Autos, wir sehen uns Fotos an, wir quetschen uns in Fahrzeuge, die bei uns zum Testen stehen, wir arbeiten auf, was Sie, die Leser, gut UND was Sie schlecht finden.Machen wir zu viel Elektro? Ja, manchmal ist es so. Müssen wir mehr über Gebrauchtwagen machen? Manchmal wohl ja. Wer hat schon auf einem E-Scooter gestanden? Bitte, unsere Teststrecke ist der Redaktionsflur. Einer der Gäste berichtete, wie er es mit (legalen) Tricks geschafft hat, einen der begehrten Suzuki Jimny zu bekommen. Wie er darauf kam? Durch eine Story bei AUTO BILD. Ein anderer erzählte von seinem Opel Zafira der ersten Generation, den er mit bald vier Kindern einfach nicht missen möchte. Ein VIP-Besucher aus dem letzten Jahr schrieb mir die Tage, er habe seinen Golf GTI gegen einen Kia Stinger getauscht. Glückwunsch, viel Spaß damit!