AUTO BILD 13/2020

iebe Leser, liebe Freunde von AUTO BILD: Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien gesund sind, verschont von der grauenhaften Corona-Welle. Und es auch bleiben. Die Pandemie, die die ganze Welt erfasst, hat auch uns bei AUTO BILD im Griff. Wir sind im Homeoffice, in ganz Deutschland verstreut, auch wir dürfen nicht mehr reisen. Arbeits- und Freizeit haben sich radikal verändert, nicht alle Autos, die wir testen wollen, können wir noch bekommen. Wir fighten trotz aller Sorgen für das, was wir lieben: UNSER und IHR Magazin. Wenn Sie nicht mehr zum Kiosk gehen können: Es gibt alles von AUTO BILD auch im iKiosk Praktisch die ganze Autobranche steht still oder macht Kurzarbeit. Die Auswirkungen auf die Händler sind dramatisch, gehamstert wird nämlich woanders. Eines steht schon heute fest: Nach Corona wird die Welt eine andere sein, die Folgen sind nicht vergleichbar mit Dieselskandal oder Finanzkrise. Teuer wird es. Und natürlich zahlen wir alle. Aber das Leben ist wichtiger. Bleiben Sie gesund.

Neues Elektro-SUV von Audi: 2023 kommt der Q1 e-tron • Neues SUV von Kia: Die vierte Generation des Sorento startet im HerbsGefährliche Sommerzeit: Werden die Uhren umgestellt, steigt das Unfallrisiko • Motorschäden beim VW T6: Kunden können mit Kulanz rechnen • Laden an jeder Laterne: Londons City bekommt eine elektrische StraßeSeat Leon: Der Golf aus Spanien will uns mit Design verführen • Toyota Supra jetzt auch mit Vierzylinder und 258 PS • Hyundai Prophecy: Die S-Klasse aus Korea fährt elektrisch • Mercedes G-Klasse von Brabus: Ein Pick-up mit 800 PS • Hybrid-Vergleichstest: Mercedes C 300 e T gegen Volvo V60 T6 • Porsche Taycan 4S, watt ist mit Alltag? Laden und fahren mit dem 530-PS-Elektrosportler • Neues aus dem Dauertest • Vergleichstest: Neuer Hyundai i10 gegen Renault Twingo • Gebrauchtwagen : Kia Optima nach zwei Jahren ohne Garantie Videos gucken, Fitness machen: Polizei bekämpft abgelenkte Lkw-Fahrer Nachgerüstet: So kommen Spotify, Google Maps und DAB+ in alte Autos • Mix: Nützliches rund ums Auto • Kia Stonic für knapp 90 Euro: Wie gut ist das Leasingangebot von Payback?Menschen: Schauspieler Tom Wlaschiha • Aktion: Sieger Connected Car Award • Aktion: Die Wertmeister 2020 • Extratour: Im Land Rover Defender in Namibia.