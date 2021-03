Haben Sie schon mal von R33 gehört? Das ist Diesel-Sprit, der nur 67 Prozent fossilen Brennstoff enthält. Der Rest sind "reFuels", so nennt die Fachwelt synthetische und biogene Kraftstoffe. Und damit sind wir beim Thema: Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik (WKM), das sind Professoren deutscher, österreichischer und Schweizer Universitäten, fordert eine verbindliche Beimischungsquote von reFuels in Diesel und Benzin. Das würde sofort mehr als 20 Prozent CO2 einsparen. Die einseitige Förderung von E-Autos bringe erst ab 2030, vielleicht 2035 eine "merkliche" CO2-Einsparung.



Drei Sätze der Wissenschaftler, die nicht verhallen sollten: "Die nächste Generation von Verbrennungsmotoren mit hohem Wirkungsgrad wird leider nicht mehr in Europa, sondern in Asien entwickelt", sagt Christian Beidl (TU Darmstadt). Denn in China setze man längst auf reFuels. "Wir brauchen klare Technologie-Offenheit und weniger Ideologie", sagt Frank Atzler (TU Dresden).



AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



"Die Beimischung von reFuels kann ohne technische Bedenken vollzogen werden", sagt Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmschinen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Wissen das unsere Politiker?

