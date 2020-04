AUTO BILD 14/2020

O

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

b wir nicht merken würden, was gerade los sei, mit Corona und so, schrieb uns neulich ein Leser. Ziemlich wütend. Doch, tun wir. Aber wir werden aus AUTO BILD – sorry für das "nur" – nur wegen Corona kein Wir-werden-alle-sterben-und-die-Autoindustrie-gleich-mit-Krisenblatt machen. Das gibt es schon, das können andere besser. Wir versuchen auch in dieser von uns allen so noch nie erlebten Zeit das zu machen, wofür uns die allermeisten Leser schätzen: möglichst interessant und leidenschaftlich über Autos zu berichten.Eben jetzt auch über Autos, die man vielleicht erst nach der Krise haben oder live beim Händler ansehen kann. Wir sagen aber auch, wie in der vergangenen Woche, was gerade hier los ist. Viele von uns kennen inzwischen Freunde, Kollegen, Bekannte, die krank sind. Es ist richtig, den Alltag wegen Corona einzuschränken. Aber: Drei Monate in diesem Ausnahmezustand, und die deutsche Wirtschaft ist kaputt, hinüber, im A... Deshalb wird dieses eingeschränkte Leben für uns alle nicht so lange anhalten, wie viele befürchten. Nach der Krise geht das Leben weiter. Ich weiß, China ist keine Demokratie, aber dort läuft die Produktion wieder. Bleiben wir bitte optimistisch!