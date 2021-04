Ich war sieben, als ich die Welt (aus meiner kindlichen Sicht) radikal veränderte: Aus Raider wurde Twix! Und jetzt das: Die amerikanische Tochter Volkswagen of America verkün­dete Ende März, sie wolle ihre Elektroautos zukünftig unter dem Label "Voltswagen" verkaufen. Klar, ein Aprilscherz, immerhin gut durchchoreografiert, inklusive „aus Versehen“ gestreuter Ge­heiminfos, und sogar die oberste Führungsriege hat mitgespielt.



Anders als damals bei Raider, wo sich der Name, aber "sonst nix" änderte, ist es bei VW umge­kehrt. Natürlich bleibt Volkswagen Volkswagen – auch in den USA. Einen derart etablierten Marken­namen zu tauschen, würde sich kein Marketing-­Manager der Welt trauen. Hinter dem Namen tat und tut sich bei VW aber bekanntlich richtig viel, der Umbau zur Elektro­marke läuft mit Hochspannung.



Michael Gebhardt, Redaktionsleiter AUTO BILD.



Ob sich die Voltswagen­-Werbe­aktion für VW in den USA nachhal­tig lohnt, wird sich zeigen. Wenn nicht, kann US­-Chef Scott Keogh ja noch einen draufsetzen und einen alten Werbespot neu auf­legen. Damals hielt, für die Clean­-Diesel-­Kampagne, eine Seniorin ihren weißen Schal an den Golf­ TDI­-Auspuff und sagte zu ihren Freundinnen: "Schaut mal, wie sauber er ist." Bei den ID-­Modellen stimmt"s wenigstens.

NEUHEITEN Mercedes EQS: Erste Mitfahrt in der Elektro-S-Klasse • Facelift für den Mercedes CLS • Lexus-Studie LF-Z Electrified • VW Taigo NACHRICHTEN Interview mit Mazdas Deutschland-Chef Bernhard Kaplan • Fünf Fakten über Halbleiter • Ab 1,1 Promille droht der Idiotentest TEST & TECHNIK Erste Fahrt mit Skodas Elektro-SUV Enyaq – und was der Chef dazu sagt • Lynk & Co 01: Wie gut ist das Hybrid-SUV aus China • Neuer Subaru Outback schon gefahren • Test: Opel Mokka mit starkem Benziner • Neues aus dem Dauertest • Diesel-SUV im Vergleich: BMW X4 M40d gegen Audi SQ5 Sportback TDI • Gebraucht: Mercedes E-Klasse Cabrio REPORTAGE ITS: Technik gegen tote Winkel • Facelifter und Autoliebhaber: Schönheitschirurg Prof. Mang SERVICE So entsorgen Sie Altreifen richtig • Im Test: Acht OBD2-Diagnosegeräte für kleines Geld • Elektroauto leasen zum Schnäppchenpreis • Neues für Autofahrer: Vom Druckmesser bis zur Öko-Felge RUBRIKEN Hingucker: Retro-Träume • Motorsport: Max Verstappen • Essay: Das Leben, ein Roadmovie • Extratour: Coole Coupés.