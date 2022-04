Ich bin diese Woche auf Dienstreise Potsdam–Berlin–Frankfurt am Main–Andernach–Potsdam gewesen. Tagsüber im Auto von der Spree bis an den Rhein. Nächsten Tag zurück. 1200 Kilometer mit einem Plug-in-Hybrid, dessen Akku nach 35 Kilometern leer war. Wird weniger Auto gefahren? Mag sein, mir ist es nicht aufgefallen. Die meisten Autofahrer sind ja nicht auf Vergnügungsreise unterwegs. Sie fahren, weil sie müssen. Und damit meine ich nicht mal die Tausende von Lkw, die der Beweis sind, dass wir a) ein Transitland für den europäischen Transportsektor sind und b) es nie geschafft haben, den Verkehr auf die Schiene umzuschichten. Was ist mir aufgefallen?

• Wir haben zu viele Schilder. Da steht drauf, ob's ein Schnellrestaurant gibt oder nicht, jede Ausfahrt doppelt und dreifach, aber weder Spritpreise noch Ladestationen. Aufs Tempo können wir elektronisch hinweisen, auf anderes offenbar nicht.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





• Es gibt weniger Drängler und Aggro-Raser, aber mehr Blitzer!

• Ich finde, es gibt kaum diszipliniertere Fahrer als die in den Lkw-Cockpits. Sie haben es am schwersten, sie stehen als Erste und am längsten in jedem Baustellenstau, und sie flippen dennoch nicht aus. Und sie danken, wenn man sie vorlässt (andere nicht).

Die neue AUTO BILD 14/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Audi Q5: 2024 kommt der neue – noch einmal mit Verbrennern • Kia Niro: Alles über das Stecker-SUV. PLUS: Erste Runde im EV6 GT • BMW 7er: Wir fahren das neue Flaggschiff und den elektrischen i7 • Erste Fahrt: Ein großes Facelift macht den Suzuki S-Cross frisch • Mercedes SL 43, Peugeot 208, iEV Z, Aston Martin Vantage von AddArmor NACHRICHTEN Peter Schreyer geht in den Ruhestand • Immer mehr Radfahrer sterben im Straßenverkehr • VW Passat beliebtester Dienstwagen TEST & TECHNIK Vergleichstest: Frischer Ford Fiesta ST gegen Hyundai i20 N • VW Caddy PanAmericana: Lohnt sich die Abenteuer-Ausstattung? • Erster Plug-in im ersten Test: Lexus NX 450h+ • Gebraucht: BMW 216d Gran Tourer REPORTAGEN Osman Dumbuya: "Künstliche Intelligenz ist die Intelligenz des Programmierers" • Gebrauchtwagen-Fuhrpark: Fünf Autos für 5250 Euro SERVICE Bidirektionales Laden: Wie es funktioniert, was es bringt, wer es kann • Werkstatt-Ärger: Welche Rechte Sie als Kunde haben – und welche Pflichten RUBRIKEN Motorsport: ADAC GT Masters • Aktion: Mazda CX-60 • Aktion: Avia-Tankgutscheine Extratour: Genesis GV60.