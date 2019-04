AUTO BILD 15/2019

S

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ie, lieber Leser, kennen Autohändler aus der Sicht des Kunden. Jedenfalls die meisten von Ihnen, nehme ich an. Wie ich auch. Wie freundlich werde ich behandelt? Wie kompetent werden meine Fragen beantwortet? Wie gut ist der Preis, den ich aushandeln kann? Und mir – vielen von Ihnen vielleicht auch – noch wichtig: Sind Kinder im Autohaus willkommen?Vor Kurzem war ich beim "Mazda Dealer Excellence Award" zu Gast, dort wurden die 18 besten Händler des Jahres ausgezeichnet (alle Gewinner sind übrigens Familienbetriebe). Da sind Händler dabei, die mehr als 800 Autos im Jahr verkaufen. Alle bestätigen, wie sich die Branche verändert. Heute kommen Leute nicht mehr vier-, fünf- oder sechsmal ins Autohaus zum Gucken. Heute kommen die meisten genau einmal. Dafür wissen sie gut Bescheid (ich hoffe, weil sie AUTO BILD oder autobild.de gelesen haben). Wenn dann was nicht passt, sind die Kunden weg und kommen nicht wieder. Probefahrten? Sind noch sehr gefragt. Schneller Service à la: "Sie können den Wagen morgen haben"? Unschlagbar! PlayStation und Kinderküche, damit Eltern in Ruhe gucken können? Gute Idee. Handeln? Geht. No-Go? Anonyme schlechte Bewertungen im Internet.