AUTO BILD 15/2020

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

eschäftigt uns eigentlich noch irgendetwas anderes als Corona? Sollte es das überhaupt? Ich sage: "Ja!" Und viele von Ihnen, die uns in dieser Katastrophe treu bleiben und AUTO BILD lesen, denken offenbar genauso. Ich hab bei Lidl die letzte AUTO BILD aus dem Regal geholt und danke allen, die vor mir gekauft haben.Natürlich dreht sich auch bei uns sehr viel um die Pandemie. Natürlich sehen wir ebenso die Talkshows, die Nachrichten, sind erschrocken und verunsichert über das, was in der Welt passiert. Was richtet das Virus noch an? Wie heftig wird die Wirtschaftskrise? Wen wird es am schlimmsten treffen? Fliegen wir nach Corona noch in Urlaub, oder fahren wir lieber nur noch mit dem Auto? Verändert sich unser ganzes Verhalten? Manchmal gibt es einfache Antworten, manchmal nicht. Quatsch ist natürlich, dass E-Autos sich nicht mehr verkaufen werden, weil der Sprit gerade so günstig ist. Der Preis wird wieder steigen, keine Bange. Richtig ist wahrscheinlich, dass Autos insgesamt günstiger werden nach der Seuche. Aber für uns und für Sie gilt erst mal: durchkommen, möglichst schnell und gut! Unser Team war wieder "on the road". Autos kannst du nun mal nicht im Homeoffice testen!