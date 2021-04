Na, geht doch! Die Empörung – auch von unserer Seite – war groß, als die ersten Infos über die geplante Euro-7-Abgasnorm durchsickerten, bedeuteten die angedachten Regularien doch ein faktisches Verbot der nächsten Benziner- und Diesel-Generation. In Brüssel wurde der Aufschrei gehört, Euro 7 wird nun nicht so heftig kommen wie befürchtet . Zwar wird die Norm streng wie nie, aber kein Verbrenner-Aus. Das zeigt eine Empfehlung der Advisory Group on Vehicle Emission Standards (AGVES) an die EU-Kommission, die jetzt bekannt wurde.