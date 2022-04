Krisen beschleunigen Entwicklungen, gute wie schlechte! Kaufverträge digital unterschreiben? Geht auf einmal. Das neue Auto vor die Tür gebracht bekommen? Geht auch. Wie sieht die Zukunft des Autohandels aus? Ziemlich übel, jedenfalls für die Händler. Und damit meine ich die guten, fleißigen. Nicht den Autoverkäufer, den man an seinem Laptop stört, wenn "Kunde mit Auftrag droht".

Mercedes will bis 2028 die klassischen Verkaufsflächen um bis zu 20 Prozent reduzieren. BMW plant bis 2028 neue Showroom-Konzepte bei allen Händlern, mit Atmosphäre wie im Fünf-Sterne-Hotel. Hochflorteppich statt Hochglanz- fliese. Viele Hersteller kürzen zudem die Händlermargen oder haben es vor.

Tesla, Lynk & Co, Fisker, Genesis, Polestar, MG, Wey, Aiways dagegen – die vielen neuen Player auf dem Markt – verkaufen Autos online ohne Händlernetz, stattdessen mit Showrooms in Großstädten, die wie Lounge-Clubs aussehen, schicken Verkäufer samt Probefahrt-Auto zu Ihnen nach Hause. Klar, manche werden Nischenanbieter bei uns bleiben, da kann man sich das erlauben. Aber der klassische Autohändler? Den Umsatz macht ein Autohaus mit der Werkstatt. Auch das wird weniger, aber teurer. Service hat Zukunft. Das wird bleiben.

