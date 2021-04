Ich weiß, immer auf die EU-Bürokratie zu schimpfen, ist billig. Dennoch oft nicht so falsch. Die Norm, die die Beschaffenheit der Banane bestimmt, gab's ja wirklich. Im Ernst: Ich wäre – wie die allermeisten von Ihnen – gerne endlich geimpft.



Was das mit Autos zu tun hat? Nach Impfmurks droht Lademurks! Wenn man dem Europäischen Rechnungshof glaubt, werden die Zulassungszahlen von E-Autos nicht immer so steigen wie zurzeit. Laut Umfragen (Unternehmensberatung Deloitte) wollten 51 Prozent der Deutschen 2020 beim nächsten Autokauf ein alternativ angetriebenes Auto kaufen, jetzt sind es nur noch 41 Prozent. Wichtigster Grund: fehlende Lademöglichkeiten. Um das von der EU-Kommission vorgegebene Ziel von 1 Mio. Ladesäulen in Europa bis 2025 zu erreichen, müssten laut Rechnungshof 3000 Ladesäulen pro Woche errichtet werden. Wir haben erst 250.000 ... 69 Prozent der Ladepunkte befinden sich heute in drei EU-Ländern – Deutschland, Frankreich, Niederlande.



Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





VDA-Chefin Hildegard Müller: "Die Bürger müssen die Sicherheit haben, ihre E-Autos überall laden zu können. Viele Regionen in Deutschland bieten diese Sicherheit noch nicht, in den meisten Ländern Europas ist die Ladeinfrastruktur völlig unterentwickelt." Stimmt!



Die neue AUTO BILD 16/2021: Hier sind alle Themen

