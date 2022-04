Wir hatten die Tage auf der Teststrecke von Bridgestone bei Rom ein Treffen mit unseren internationalen AUTO BILD-Kollegen. Aus Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Polen, Litauen, Finnland, Georgien, Serbien, Griechenland ... Klar, wir testeten Autos zusammen. Wir waren uns einig, dass neue Autos immer teurer werden – aber eben auch meist besser. Und wir redeten sehr viel über Transformation in der Branche.

In den Niederlanden ist bereits jedes dritte neu zugelassene Auto elektrisch. Braucht das Land Schnellladestationen? Nein, es läuft auch so, wer dort lebt und arbeitet, hat meist kurze Wege und lädt zu Hause. In Finnland führen E-Autos ein Schattendasein. Minus 25 Grad – das ist mehr als ein Härtetest für jeden Akku. In Griechenland weiß eigentlich niemand so recht, wie man E-Autos erstens bezahlen und zweitens laden soll. In Spanien will man, aber die Infrastruktur hinkt hinterher. In Polen laufen getunte Gebrauchtwagen besser als alle neuen Elektros, seien sie auch noch so schnell.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





In England steigen mehr Autofahrer um, 2030 ist dort Schluss mit Verbrenner-Neuwagen. Das ist Europa 2022. Irgendwann wird es ein Enddatum von der EU für alle Diesel und Benziner geben. Wie soll das funktionieren?

